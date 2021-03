"Agentes filtraron información para asesinar a Emma Coronel y su familia": Abogado

NUEVA YORK, Manhattan.- Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel Aispuro, indicó su descontento con las fuentes federales que charlaron con los medios de comunicación al respecto de la supuesta cooperación de su cliente en contra del Cártel de Sinaloa.

Argumentando que la filtración estaba diseñada para “matar” a la esposa del Chapo y a sus hijas, Lichtman manifestó su postura en contra de los agentes federales que esparcieron el rumor sobre la aparente cooperación de Coronel Aispuro para delatar a miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, incluidos los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán, y Ovidio Guzmán López.

“No voy a comentar sobre lo que se va hacer o no, pero plantar semejante historia, es absolutamente la cosa más despreciable, y probablemente la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde más de 30 años”, dijo Jeffrey entrevista para The Other Side of Midnight, de WABC Radio.





“Seamos claros en esto. Ella tiene dos niñas de 9 años que están siendo expuestas, y hacer ese tipo de afirmaciones con tanta ligereza implica un riesgo muy alto para sus vidas. Un intento (por parte de las autoridades estadounidenses) de asesinarla a ella y su familia”, agregó Lichtman.

No obstante, el abogado puntualizó que estas declaraciones echaron por tierra esta posibilidad. “Si había alguna cooperación en curso o estaba a punto de iniciar, ésta ha quedado desechada”.

Finalmente, Jeffrey Lichtman concluyó su señalamiento destacando que todo fue una jugada de las autoridades para que Coronel Aispuro accediera a brindar información que comprometería al Cártel.





“Estaba claramente diseñado para obligarla a cooperar, presionarla, apuntar a su familia, hacerla pensar que la única opción que tenía era cooperar”, declaró.