Agenda entre AMLO y Donald Trump se acordó de acuerdo a coincidencias, señala la SRE

CIUDAD DE MÉXICO.-Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que la agenda de temas en la reunión privada entre los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos, Donald Trump se acordó de acuerdo a las coincidencias y espacios de entendimiento de ambas naciones.

En conferencia de prensa, junto con la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, el funcionario de la SRE rechazó que se haya negociado no hablar sobre el muro fronterizo, pues como en una relación de pareja, no se abordan tema que le molesta al otro porque ese termina mal.

"Si se acordó no hablar del muro realmente no, lo que acordamos es resultado de 18 meses de construir una relación enfocándonos en los puntos de entendimiento, porque eso es como una relación de amistad o de pareja.

"Si uno tiene una esposa a la que no le gusta el fútbol y uno insiste todo el día en hablar de futbol, pues no va a acabar bien la cosa, eso no puede funcionar bien", declaró.

Previo a la visita oficial de trabajo del presidente de México en la Casa Blanca, su homólogo estadounidense presumió en sus redes sociales fotos del muro fronterizo que se construye en Arizona.

Velasco señaló que con sus contrapartes de Estados Unidos se concentraron en privilegiar los espacios de entendimiento donde los intereses de ambas naciones convergen.

La Emb. @Martha_Barcena habla sobre el desarrollo y resultados de la #VisitaWashington del Presidente @lopezobrador_ en encuentro con medios de comunicación junto con @r_velascoa. Destacaron mensajes de cooperación y contribuciones de mexicanos en ���� en @LaCasaBlanca. pic.twitter.com/2JaCTWlJhb — Embassy of Mexico in the US (@EmbamexEUA) July 9, 2020

"Eso ha permitido que se construya un ambiente respetuoso y un ánimo constructivo ni siquiera se tienen que acordar de esos detalles porque uno de antemano sabe qué hay ese respeto" dijo.