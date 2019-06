Agarran a Emilio Lozoya de 'chivo expiatorio': Abogado

CIUDAD DE MÉXICO.- Acosado, aferrado, Javier Coello Trejo, abogado defensor de Emilio Lozoya, afirma que en las cuentas bancarias de su cliente no cayó ni un dólar de Odebrecht.



Las acusaciones contra Lozoya configuran una persecución política encarnizada, dice. La acusación que ha motivado una orden de aprehensión indica que Lozoya adquirió una casa en las Lomas producto de un soborno entregado por Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos.



"La acusación es por el 400 bis que dice: 'por el que adquiera un bien inmueble a sabiendas que procede de recursos de procedencia ilícita'.



Lo más incongruente es que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República dicen que Emilio Lozoya compró su casa en noviembre del 2012 con el soborno que le dio Alonso Ancira cuando Petróleos Mexicanos, a través de PMI, compró Agronitrogenados o sea 2 años después. Es incongruente.



"No fue citado en tiempo. El delito no es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa y no es grave. Hay irregularidades.



"Lo más grave es que efectivamente Emilio Lozoya tiene empresas en Alemania y Suiza porque es su trabajo como economista, como asesor. Altos Hornos lo contrata desde marzo o febrero de 2012 o antes para hacer estudios y análisis de todo lo que era el proyecto donde quería concursar para el tren a Toluca.



"Me extraña mucho que la UIF tiene conocimiento de esos contratos porque el abogado de Altos Hornos compareció desde el 28 de mayo y acreditó fehacientemente los contratos. Están los depósitos. No se habló de Ancira ni siquiera Emilio Lozoya sabía que iba a ser director de Pemex.



"Independientemente de lo jurídico ¿cómo un juez dice que fue un soborno anticipado? ¡Por favor!



"¿Eso a que nos lleva? Nos lleva a una persecución encarnizada que viene desde 2017.



"El dinero es totalmente lícito. Existen las facturas, existen los contratos, existen los entregables.

¿Cuál es el problema?

"Por eso no presentamos a Emilio. ¡Imagínese! Lo presentamos y nos acusan que se robó unas corbatas".



¿Persecución política?

"Política, porque desde la época del Presidente Enrique Peña acusan a Emilio Lozoya de que recibió dinero de Odebrecht en el 2012, que era dinero para la campaña. Y se inicia una averiguación a raíz de una denuncia del PRD, pero el delito electoral estaba prescrito desde el inicio. Tan es así que la Fepade determinó que estaba prescrito.



"Hay otra carpeta de investigación de la fiscalía de servidores públicos a la que tuvimos acceso.



"Si la averiguación previa nace a principios de 2017 porque los americanos agarran a Odebrecht y le sacan 4 mil millones de dólares de multas. Y los brasileños dicen que di a México 10 millones de dólares. Se los entregué: una etapa en 2012 y otra etapa en 2013 y 14.



"De los expedientes se desprende que no son 10 millones, sino 9 y medio millones. Primer mentira.



"Los brasileños incautaron una cuenta a Odebrecht en un paraíso fiscal. Por ahí empieza el problema. Dicen: 'depositamos a una empresa llamada Zecapan'. ¿Es de Emilio Lozoya?"



- Está asociada.



- De repente en la carpeta de la PGR aparece un escrito de un señor alemán que viene, busca a sus abogados, y en la declaración, que yo la tengo, donde dice: 'soy el propietario de Zecapan. Mi empresa se fundó en 1990. Este dinero me lo depositaron a mi cuenta porque firmé un contrato y pagué los impuestos'. ¡Ahí está en la carpeta!



"¿Qué pasa? ¿Por qué digo persecución? Porque nosotros pedimos que el señor fuera citado a declarar. Y no lo citaban. Entonces solicité una audiencia ante Juez de control y pedí una prueba anticipada y existe. Y ya es prueba plena. No es indicio.



- Está acreditado que ese dinero llegó, los 9 millones y medio.



- El dinero no llegó a las cuentas de Emilio.



- ¿Dónde está?

- Los 6 millones los tiene el viejito, el señor que vino y declara aquí está el contrato. Si yo no termino en tal fecha tendré que devolverlo en 2024. Ahí está.



- Quedan 3 y medio millones...



- Otra evidencia: los testigos de Brasil. Luis Alberto de Meneses Weyll, dice: 'es que yo le di dinero a Emilio porque no era funcionario y me había servido mucho'. Pruébame.



"Por otro lado, otro testigo brasileño, Hilberto Mascarenhas, declara que había estado en la casa de Lozoya y estaba acompañado del abogado que tienen en España. La PGR manda a un ministerio público a declarar al abogado y el abogado declara que no conoce al señor Lozoya y nunca fue a México para eso y que nunca estuvo en casa del señor Lozoya.



"Esas son las declaraciones, no las tome yo. Las tomó la Procuraduría.



"¿Por qué eso no se da a la opinión pública? ¿Cómo se llama eso? ¿De qué se trata? De agarrar como chivo expiatorio a Emilio Lozoya y hacerlo ícono de la corrupción.



- ¿No lo es?

- No lo es, y se va a probar.

CASA EN IXTAPA

Coello Trejo dice que es "absolutamente falso" que Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya haya adquirido una casa con dinero de un soborno de Altos Hornos de México.



"Es absolutamente falso. Emilio Lozoya se casa con Marielle en el 2006. Ella es una persona de origen alemán, hija de uno de los hombres más ricos de Alemania. Cuando se casan se hacen los convenios prenupciales y se separan los patrimonios. La señora es accionista de varias empresas en Alemania, principalmente una de jugos, que es de la familia. En el mes de agosto del año pasado, la SFP inició un proceso administrativo de comprobación de los bienes patrimoniales de Emilio Lozoya.



"Comparecimos ante la SFP y dentro de las irregularidades que la Secretaría apuntaba venía lo de la casa; pero para dejar más claro apuntaba al hecho que había diferencias de cuentas de Emilio Lozoya. Fundamentalmente el problema de la casa se acreditó. Tan es así que en el mes de octubre recibimos el oficio de Función Pública donde se da por concluido el expediente y se archivaba. Se investigó y no se encontró ninguna irregularidad ni en las cuentas de Emilio ni en la compra de la casa por parte de la esposa.



"Se dice que 12 días después de que se compró a Pemex Agronitrogenados. La operación de la casa se hizo en el mes de julio de 2013 y el contrato se firmó en diciembre del 2013. No son doce días.



"El abogado que dice que es de Atos Hornos no es abogado de AHMSA. Es como su servidor: yo le presto servicios a bancos empresas extranjeras, pero mientras no exista un conflicto de interés soy un abogado en el libre ejercicio de mi profesión y este abogado no sólo fue abogado externo de AHMSA, sino un abogado que Emilio conocía, y no solamente era un abogado, fue otra abogada la que tuvo los poderes, sino que le dio poderes para qué, para constituir un fideicomiso para proteger el patrimonio de la señora de conformidad con el convenio prenupcial a donde incluso Emilio renuncia a la legitimidad de las propiedades de la señora. Así son los alemanes.



"¿De dónde sale el recurso? Sale y se probó ante Función Pública de una donación de una cuenta de Emilio en Suiza de 100 mil dólares, el primer depósito que se hace a la vendedora para pactar.



"Después dos depósitos. Uno de 600 mil dólares que sale de la cuenta de la señora Marielle de Alemania y otro de un millón y fracción de pesos que sale también de la cuenta de la señora.

Acreditamos la capacidad económica de la señora, los saldos de las cuentas en Alemania que ascienden a 1 millón, dos millones de euros. Acreditamos el haber accionario en las empresas antes de que se casara y que obviamente siguen produciendo dividendos.



- ¿ Hay soborno?

--Ningún soborno. Con todo respeto la señora Marielle no conoce a Ancira

-- No le creo eso

--A él en lo personal no lo conoce. Me dijo: 'se quién es porque todo mundo sabe quién es Alonso Ancira, es el Presidente del Consejo de Administración de la empresa más importante en cuestión de acero. La señora está muy lastimada porque dice: '¿cuál es el problema? El dinero salió de mi cuenta y lo único que Emilio me donó y presentamos los estados de cuenta de Emilio declarados ante Función Pública desde que tomó posesión como director de Pemex. ¿Dónde está lo ilícito?'.