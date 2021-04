Afirma AMLO que le fue bien con la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19: “muy poca reacción”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que le fue bien con la vacuna AstraZeneca contra Covid-19.

“Me fue bien después de la vacuna, muy poca reacción el día que me vacuné antier por la mañana, por la tarde, muy bien y hasta ahora muy bien”, dijo.

López Obrador se vacunó el martes durante la conferencia matutina en Palacio Nacional e hizo un llamado a los adultos mayores que aún no han recibido la primera dosis a acudir a vacunarse.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Hacer un llamamiento a todos los que se están quedando sin aplicarse la vacuna. Decirles que no hay riesgo, no hay peligro, no hay reacciones graves, estamos dándole seguimiento a todos lo estudios que se están haciendo en el mundo”, dijo.

Luego de recibir la vacuna se puso de pie para enviar un mensaje a los adultos mayores y tras unos minutos se retiró a guardar el reposo de 30 minutos.

El mandatario será vacunado con la segunda dosis en un mes aproximadamente.