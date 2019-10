Afirma AMLO que Culiacán no estaría en paz si detenían a Ovidio Guzmán

OAXACA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de haber continuado con el operativo para detener al capo Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a costa de lo que fuera, no habría tranquilidad en Culiacán, en Sinaloa y México.

“Ahora no tengo informes, pero estoy seguro de que ya Culiacán ya está normalizado. Si se hubiese dado la orden de mantener a costa de lo que fuera el operativo, estoy seguro que no estaríamos ahora en paz con la tranquilidad que ya está en Mazatlán, en Sinaloa y que ya estamos en todo México.

Durante su primer encuentro con pueblos indígenas de la Mixteca Oaxaqueña, el presidente López Obrador dijo que ayer fue un día muy difícil en Culiacán, Sinaloa.

“Tuve que respaldar la decisión que tomó el gabinete de seguridad, me informaron que iban a detener a un presunto delincuente famoso. Los rodearon y se puso muy difícil la situación ya estaba en riesgo la población”.

Reiteró que su administración no va a poner en riesgo a la población, pues no puede ser que la captura de un presunto delincuente valga más que la vida de las personas.

“Respalde la decisión de que no se dieran enfrentamientos, no a la masacre porque no queremos la violencia, queremos la paz y la tranquilidad”, dijo.