Afina Morena reposición de su candidato para Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin alcanzar acuerdos internos para sacar adelante una candidatura de consenso, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena afina los detalles de la reposición del proceso mediante el cual elegirá a su abanderado al gobierno de Guerrero.

El último día de registro de candidatos al gobierno de Guerrero ante autoridades electorales locales fue el 1 de marzo y la campaña inicia el 5 de marzo. Según fuentes del partido, la encuesta para definir candidatura podría llevarse a cabo este fin de semana para tener el resultado entre lunes y martes próximo.

La Comisión Nacional de Elecciones aún no ha iniciado el proceso de registro de aspirantes a la candidatura. Hasta ahora son cinco aspirantes que han levantado la mano: tres mujeres y dos hombres, entre ellos el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien ha sido acusado de agresión sexual.

Compañeras y compañeros



Estamos listos para participar en la encuesta que va a realizar nuestro partido MORENA. Somos respetuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de los resultados.



En la encuesta Félix, es la respuesta.



¡Hay toro! https://t.co/66kMxAZjMR — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) March 2, 2021

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que "el conservadurismo" use al movimiento feminista en el caso de Salgado Macedonio, al ser cuestionado en su conferencia de prensa sobre el señalamiento del expresidente Felipe Calderón, quien comentó que la postulación de Salgado "agrega al agravio de las víctimas y de las mujeres el cinismo del partido-gobierno. Ojalá no lo hagan". El Mandatario dijo que no haría señalamientos.

No voy a responder, ya he dicho lo que pienso y nada más con lo que me está diciendo el presidente Calderón (sic) ya está convertido en feminista, ya no hay más que decir, no hay más que agregar, no quiero opinar".

Reiteró que el pueblo de Guerrero debe decidir y no debe haber linchamiento por politiquería, pues existen las instancias legales, el Ministerio Público, los jueces, el Poder Judicial.

"Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines. ¿De cuándo a acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista? Podría yo decir que es lo opuesto, pero no quiero seguir tratando el asunto, yo soy humanista, estoy a favor de la justicia y de la igualdad, desde luego el respeto a las mujeres".

Ayer, afuera de Palacio Nacional un grupo de feministas se manifestaron en contra de la aspiración de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

En tanto, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados reclamó al presidente López Obrador que la posible candidatura de Morena a Guerrero sea para Salgado Macedonio. Antes de iniciar la sesión ordinaria de ayer, los perredistas sacaron una gran manta con la leyenda: "¡AMLO, ya chole! Rompe el pacto patriarcal".

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados reclamó al presidente, Andrés Manuel López Obrador la posible candidatura al gobierno de Guerrero del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio por Morena #Video: Cortesía pic.twitter.com/KyC7C8ICBG — El Universal (@El_Universal_Mx) March 2, 2021

Al sacar su manta, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió a la presidenta Dulce María Sauri que les pidiera a sus compañeros que se retiraran, pues el único momento en el que se puede sacar mantas en la máxima tribuna del país es cuando se hace uso de la tribuna en un debate.

En este contexto, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, consideró una simulación la reposición del proceso de selección de candidato a gobernador de Guerrero de Morena, puesto que se vuelve a nominar a Salgado Macedonio a pesar de las denuncias de violación en

su contra.