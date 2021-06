Ady solo tomaba clases en casa antes de ser violada y asesinada

NACHITAL, Veracruz.- Itzel Dayana Cisneros Gómez, de 16 años, estudiante del Cobaev 34, y conocida por sus compañeros como Ady, fue agredida sexualmente y asesinada cuando hacía tarea en casa; sus padres habían salido a trabajar en ese momento.

Dos personas ingresaron a la casa ubicada en la colonia San Regino, del municipio Nachital, Veracruz para golpear, amordazar, violar y matar a la menor de edad.

Nadie pudo escucharla, pues fue amarrada de manos y le colocaron una cinta en la boca; posteriormente sus agresores la asfixiaron hasta causarle la muerte.

Sus padres le llamaron al celular

Como lo hacían habitualmente, la mamá y el papá de Itzel Dayana intentaron comunicarse con ella por medio de celular, sin embargo Ady nunca contestó, situación que alertó a sus padres que inmediatamente pidieron a sus vecinos corroborar que estuviera en la vivienda.

Lamentablemente fue demasiado tarde, pues Itzel fue encontrada en el suelo sin vida, con signos de violencia junto a su computadora.

Por ahora no han sido identificados los responsables del feminicidio de la menor de 16 años que solo se encontraba tomando clases en línea y cumpliendo con sus deberes escolares.

Familia la despide

A través de las redes sociales se conoció una carta con la cual uno de sus seres amados recuerda a la joven Itzel Dayana, quien fue asesinada mientras cumplía con sus actividades escolares desde casa:

Jamás creí que pasaría en mi familia, jamás creí que a una niña inocente, sin meterse con nadie ni deber nada. Te arrebataron de nuestras vidas, dicen que las mujeres estamos locas por pedir seguridad, justicia y respeto para nosotras... Que nosotras buscamos nuestro propio mal.

Quien creería que estando en tu propia casa, haciendo tarea porque eras una excelente estudiante, alguien te haría daño?. Con apenas 16 años iniciabas nuevas etapas en tu vida. GRACIAS, por siempre estar pendiente de todos nosotros, por preocuparte, por ser tú.

¡HOY QUIERO QUEMAR TODO POR TI, QUIERO JUSTICIA, NADIE PUEDE VENIR A DECIRME QUE NO GRITE, QUE NO PIDA, QUE NO EXIJA!

¡Pido, grito y exijo por ti, mi Itzel, que papá Dios te reciba con los brazos abiertos y guíe tu camino, dichosa tú, ya estarás con Mamá Gil y Papá Tino, salúdalos de parte de todos nosotros mi niña hermosa, te amamos!

#JusticiaParaItzelDayana