Advierten feministas de tomar todas las sedes de la CNDH del País

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes del Colectivo Ni Una Menos advirtió que las sedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del País serán tomadas por todas las familias a las que no han dado atención.

Desde el jueves pasado las protestas y colectivos se han replicado y a la fecha se ha impedido el acceso a las sedes de Derechos Humanos en Aguas Calientes, Michoacán, Veracruz, Puebla, Tabasco y Estado de México.

En ésta última entidad y tras el desalojo del jueves de feministas que mantenían tomada la sede de la CNDH, en Ecatepec, integrantes de Ni Una Menos se pronunciaron en contra y exigieron la vinculación a proceso de los policías que participaron.

Según el Diario La Razón, Yesenia Zamudio, madre de víctima de feminicidio, lanzó la advertencia.

“Vamos a llevar (a esas sedes) nuestro pliego petitorio, vamos a llevar a las personas que queremos que se queden ahí. No hay opción, no es negociable; vamos a empezar a tomar todas las sedes de todo el país. Y de una vez se les advierte: yo aquí voy a estar, no me voy a mover. Vamos a apoyar a las compañeras de Ecatepec. Que no se les olvide por qué estamos tomando las malditas instituciones”, cita el medio informativo.

Tras el posicionamiento del colectivo Ni una Menos, un grupo del llamado Bloque Negro se dirigió a Ecatepec con la intención de tomar físicamente el inmueble.