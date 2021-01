Advierten de sanciones para trabajadores de salud que quieran vacunarse antes

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que podría haber sanciones a aquellos trabajadores o líderes sindicales que quieran vacunarse contra el coronavirus antes de tiempo luego de denuncias que realizaron personal médico.

Cabe mencionar Benigno Martínez Escalante, exsecretario del Trabajo de la sección 12 de Servicios Médicos, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, es acusado de haber recibido la vacuna sin estar en la primera línea de atención del coronavirus.

"Tanto este comisionado sindical, Martínez Escalante, va a tener sanciones, igual que otras personas que se colaron a la vacuna porque como representante popular, en mi caso, por ejemplo, yo me voy a esperar a que me toque la vacuna ¿Cuándo me va a tocar la vacuna? Pues hay que ver, tengo 58 años, pues no tengo comorbilidades, no sé si me toque por ahí de abril mayo", indicó.

En videoconferencia de prensa, la mandataria dijo que se tienen pruebas, así como mensajes telefónicos aportados por trabajadores de la salud, por lo que ya está procediendo la Contraloría para llevar a cabo las investigaciones y en su caso, la presentación de las denuncias penales.

“(...) la prioridad es que reciban la vacuna las personas que están atendiendo a pacientes tanto en la línea de prehospitalización como los se encuentran en la atención primaria de la salud”, añadió.

La secretaria de Salud, Olivia López Arellano explicó que a fin de evitar esta práctica se realiza una lista para aplicar entre 3 mil 500 dosis diarias y se cuenta con un operativo para tener orden entre los que se van a vacunar.