Adulto mayor no fue abandonado; No le alcanzó para el taxi

PUEBLA.- A través de redes sociales se compartió el video donde presuntamente un adulto mayor era abandonado en calles de Puebla, sin embargo, la información que circula es falsa.

Se trata de Samuel Pérez Arroyo, de 78 años, quien aparece en la grabación y aseguró que no fue víctima de intento de abandono, sino que no le alcanzó para cubrir la tarifa del taxi, por lo que decidió bajar del vehículo.

Son 30 (pesos) quería más y le digo: ‘no voy a pagarle más porque no tengo y si tengo es para mis medicinas, .si me vas a cobrar más, mejor déjame aquí’, yo, yo le dije déjeme aquí; "me ofreció una silla para sentarme ahí, pero no me caí, traté de detenerme, pero no me pude parar", comentó el adulto mayor.