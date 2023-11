Adrián Rubalcava propone crear módulos de descanso en hospitales para familiares de pacientes

Ciudad de México.- El alcalde de Cuajimalpa con licencia, Adrián Rubalcava, ha propuesto la construcción de módulos de descanso a las afueras de los hospitales en la Ciudad de México.

Lo anterior, con la intención de que familiares de pacientes en terapia intensiva, puedan tener un lugar para pasar la noche y estar resguardados de las condiciones climáticas adversas, como el frío, la lluvia o cualquier otro tipo de clima inclemente. Además se espera que cuenten con camas, regadera y baño.

Esta idea surgió luego de una visita al Hospital General de México, por parte de Rubalcava, en la cual entregó cenas calientes, pan y té. Fue entonces cuando observó las condiciones en las que muchos familiares esperan noticias sobre sus seres queridos.

El alcalde anunció que solicitará autorización a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para llevar a cabo una prueba piloto de esta iniciativa.

"Voy a ver si la alcaldesa me da chance de hacerlo y si me da chance, lo voy a hacer con mi dinero, no con el dinero del gobierno", aclaró.