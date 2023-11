Adrián Rubalcava pausa su renuncia al PRI e interpone juicio para detener designación de Taboada

CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián Rubalcava, el alcalde con licencia de Cuajimalpa, decidió pausar su renuncia al PRI y presentó un juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México con el fin de que se protegen sus derechos político-electorales y buscar la anulación de la designación de Santiago Taboada como precandidato único del frente opositor a la Jefatura de Gobierno.

Durante una rueda de prensa, Rubalcava explicó que con este juicio busca garantizar el respeto al proceso establecido para la designación del candidato del PAN, PRI y PRD en la ciudad.

Además, hizo un llamado a la precandidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, instándole a no ser parte del dedazo que se pretende dar en la ciudad.

Xóchitl, quiero decirte también que no seas parte del dedazo, confiamos en que tú como la representante del frente a nivel nacional, tienes la capacidad de llamar a las dirigencias para que no se haga lo que no se te hizo a ti, para que no se haga lo que tú tanto demandaste que no pasará en la Ciudad de México, para que no se haga lo que tú me dijiste en aquella reunión, para que no se diera una imposición, sabes que soy el más competitivo", apuntó.