Adolescente desaparecida en CDMX es buscada por las autoridades

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su desaparición el pasado 29 de agosto, en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, se activó la Alerta Amber para localizar a Sinaí Brioso Mendoza, de 15 años de edad.

La menor fue vista por última vez en la calle Santa María, de la colonia Santo Tomás Ajusco y desde ese momento se desconoce de su paradero.

La última vez que fue vista por sus familiares, Sinaí vestía sudadera morada con gorra, pantalón de mezclilla negro y tenis cafés; es de complexión atlética, tiene la piel morena clara, ojos rasgados, color café claro; cabello lacio, color castaño oscuro y mide 1.46 metros de estatura.

Como seña particular, la adolescente cuenta con una cicatriz grande del lado izquierdo de la frente donde no le crece el cabello y aunque es de nacionalidad mexicana, no habla bien el idioma español.

Para mayor información comunicarse a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares, y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El domicilio es avenida Jardín 356, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México y sus teléfonos son: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084, (55) 5345 5082.

También puede contactar el sitio www.fjgcdmmx.gob.mx