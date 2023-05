Adán Augusto López aclara que no hay expropiación a Grupo México en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.- Adán Augusto López aclara que no hay expropiación a Grupo México.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que exista expropiación de tres tramos de Ferrosur, propiedad del Grupo México.

Reveló que existieron conversaciones con los dueños del consorcio antes de la determinación presidencial, pero no se llegó a un acuerdo, cita la nota de El Universal.

Le aclaro no se trata, no estamos expropiando nada, es una ocupación temporal, así lo señala el decreto eso no es sinónimo de expropiación”, reiteró.