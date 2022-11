Acusan que pareja de Mónica Citlalli pidió borrar publicaciones para buscarla

CIUDAD DE MÉXICO.- Jesús Alexis "N", pareja de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz, de quien su cuerpo fue encontrado sin vida en la carretera México-Cuernavaca, es acusado de pedir a los amigos y familiares de la joven fallecida borrar las publicaciones en las que se informaba su desaparición.



Mónica, profesora de inglés en un plantel de Quick Learning de Ecatepec, Edomex, y de acuerdo con información de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) fue vista por última vez en la colonia Jardines de Ecatepec, el pasado 5 de noviembre, dos días antes de que se reportara su extravío.



Una amiga de Mónica acusó que la pareja de la maestra que murió le pidió que dejaran de compartir publicaciones para dar con su ubicación, pero prefirió no hacerle caso.

Cuando me dijeron que mi amiga estaba desaparecida, empecé a publicar (en redes sociales), a moverme, empezamos a actuar y empezamos a publicar cosas. Yo le dije que si sabía algo de ella y me dijo que no y luego me mandó un mensaje diciéndome que borrara todo lo que estaba publicando porque los que se iban a hacer cargo eran las autoridades y la familia; se me hizo muy raro. Él no me puede decir eso y dije

‘pero por qué voy a borrarlo, o sea, no’; no le hice caso". refiere una amiga de Mónica.