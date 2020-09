Acusan panistas a Ricardo Anaya de haber dejado al PAN dividido y debilitado

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Ricardo Anaya revelara que regresa a la vida pública, tras dos años de haber "desaparecido", panistas dicen que dejó al partido dividido y debilitado.

Según la columna Bajo Reserva, de El Universal, "panistas y expanistas, que abandonaron al partido por la manera en que el queretano llevó las riendas de Acción Nacional, y que no ven del todo bien su retorno, aseguran que ahora que se asoman las elecciones regresa como el salvador del partido, mientras que otros panistas, en especial algunos gobernadores, han dado estos dos años la batalla frente a la hostilidad del gobierno federal y del propio Presidente de la República, y han tratado de reconstruir el partido que Anaya debilitó".

Además acusan al ex presidente del PAN de haber tenido poca humildad en su anunció de regreso a la política.

"No se nota que haya algún tipo de arrepentimiento por el daño que le hizo al PAN con su dirigencia y por la manera en la que se apoderó de la candidatura presidencial dejando muchas víctimas en el camino", comentan.

Ayer Anaya anunció su regreso a la vida pública, luego de haber perdido en las elecciones del año 2018 contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video publicado en redes sociales, Anaya reconoció que “perder una elección fue un trago amargo. Pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba mi carácter”.

El ex líder de Acción Nacional (PAN) comentó que actualmente hay “graves riesgos que corremos si no corregimos el rumbo” y dijo que “la respuesta está en el 21 y el 24”, en referencia a las próximas elecciones.

Agregó que se alejó de la política porque creyó correcto darle espacio a AMLO, que ganó la elección.

"Me alejé de la política porque creí que era correcto darle un espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme hoy me trae de regreso”, recalcó.