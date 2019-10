Acusan desabasto de fármaco por VIH en Tamaulipas

TAMPICO, Tamaulipas.-Derechohabientes del IMSS en el sur de Tamaulipas denunciaron ayer el desabasto del medicamento denominado truvada, utilizado junto con el fármaco efavirenz, como parte del tratamiento antirretroviral en personas portadoras de VIH.



Estos medicamentos deben tomarse juntos y a la misma hora, ya que su combinación inhibe la replicación del virus, y dejar de consumirlos implica riesgos en las personas portadoras del virus.

Fui a surtir mi receta ayer (miércoles)", dijo un paciente. "Se me dio el efavirenz, pero me dijeron que no hay truvada, que venga hasta el lunes.