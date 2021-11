Acusan de "Bruja" a diputada tras mostrar una calavera durante sesión

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo tipo de comentarios fueron lanzados durante la Sesión de desahogo de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF). Adjetivos como “bruja” y “narcomorenos” fueron parte de la discusión de los representantes de Morena y PAN.

Ambas bancadas se enfrascaron en un pleito cuando la legisladora morenista, Salma Luévano, mostró una calavera a la panista María Teresa Castell de Oro, quien en tribuna llamó “narcomorenos” a los integrantes del partido vinotinto, y tachó de "rémoras", a los del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM).

Es claro que no habrá dinero. Mis queridos diputados narcomorenos, tan básicos y tan elementales y, por supuesto, esas rémoras del PT y de Verde, nos tienen a nuestras comunidades indígenas abandonadas, y por supuesto no van a incluirlas en los programas sociales”, aseguró la legisladora panista desde la tribuna de San Lázaro, mientras los diputados de Morena le gritaban “bruja, bruja”.

Pasaron algunos minutos y tras este primer roce, Castell de Oro volvió a subir a tribuna, por lo que la legisladora Salma Luévano se acercó al pódium y sacó la calavera.

Uy, no les gustó oír lo de narcodiputados. ¿Hay gracias, me la regalan al final?, no se la lleven, les encargo la bruja, yo me la voy a llevar”, declaró la panista al ver la figura.