Acusan a tuitera de "terrorista" por considerar volar con síntomas de Covid-19

MÉRIDA, Yucatán.- Este jueves 26 de marzo, una usuaria de Twitter se dirigió a la aerolínea en la que anteriormente había comprado boletos para un vuelo, pero el mensaje se tornó un tanto amenazante.

La consumidora afirmó que ella y sus acompañantes "amanecieron con síntomas de coronavirus" en plena cuarentena por lo que pidió consideración para que le cancelaran su vuelo con un crédito.

Tenemos vuelos para mañana. Hoy amanecimos con síntomas del covid-19 y estamos en cuarentena.Pido su consideración para cancelar mi vuelo con un crédito. De no ser posible nos veremos obligados a tomar nuestro vuelo mañana 27 poniendo en riesgo a pasajeros".



Tenemos vuelos para mañana. Hoy amanecimos con síntomas del covid-19 y estamos en cuarentena.Pido su consideración para cancelar mi vuelo con un crédito. De no ser posible nos veremos obligados a tomar nuestro vuelo mañana 27poniendo en riesgo a pasajeros @JCZuazua @VivaAerobus — Cecilia Gutiérrez (@CeciGtzC) March 26, 2020

No obstante, la cosa no paró ahí, ya que después dijo que en caso de no hacerlo, se verán "obligados a tomar el vuelo poniendo en riesgo a pasajeros".

Esto se podría considerar como una Amenaza terrorista ? ��#preguntaseria — Marisol (@marisolitair) March 27, 2020

Esta publicación de la viajera causó revuelo en redes sociales, unos la llegaron a considerar como "terrorista" por el hecho de volar a pesar de sus condiciones exponiendo la salud de muchas otras personas, es decir del resto de pasajeros.