Acusan a profesor de primaria de abusar de al menos 40 alumnas en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Un profesor de la escuela primaria Ford 74, ubicada en esta ciudad, fue acusado de abusar de al menos 40 alumnas.



El hecho quedó al descubierto esta semana, cuando un maestro abordó el tema de sexualidad con un grupo de sexto grado del plantel y los niños comenzaron a relatar sobre los abusos cometidos por su profesor de quinto grado, Fernando "N".



Según la carpeta RAC-165/2020, el docente "tocaba a varias alumnas" y luego las obligaba a mantenerse calladas, con el argumento de que sólo era un juego.



"Al ser informada la Jefa de Sector por la directora del plantel, de manera inmediata conforme al Protocolo de Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia Sexual Infantil hacia Niñas, Niños y Adolescentes en el Entorno Escolar, ordenó el inicio de un procedimiento administrativo hacia el profesor señalado", informó la escuela en un comunicado.



La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) suspendió de sus labores al maestro y comenzó un procedimiento administrativo.



Tras conocerse los abusos, el papá de una de las niñas afectadas interpuso ante el Agente del Ministerio Público una denuncia contra el maestro por el delito de abuso sexual y el que resulte.



Otros padres de familia relataron que habían notado que sus hijos ya no querían acudir a la escuela.



"Fue muy notorio, (mi hija) no se quería poner falda. De hecho, en tiempo de calor, quería ponerse pants y sí tuvo muchas actitudes que a mí me alarmaron, pero nunca imagine que fuera su profesor", contó una de las mamás.



Las autoridades investigan la versión de que el profesor ya había sido despedido de otra escuela primaria de Güémez por un comportamiento similar.