Acusan a locutor de pedir 250 mil para transportar a las personas fuera de Acapulco en helicóptero

A casi una semana de que el huracán "Otis" embatió al puerto de Acapulco causando serias afectaciones y que el pueblo mexicano se solidarizara con los habitantes de la región, el locutor y también poloto Arturo Macías ha sido señalado de pedir sumas de dinero exorbitantes para evacuar a viajeros de la zona de desastre.

Los habitantes y visitantes que aún se encuentran en Acapulco se enfrentan a la falta de necesidades básicas como alimento y aguas potables, mientras las autoridades tratan de reestablecer al 100% la energía eléctrica y llevar la ayuda a todas las áreas afectadas.

Macías, también conocido como "Turry", anunció a través de sus redes sociales que actrivaría un puente aéreo, por lo que ofrecería transporte a las personas que quisieran salir de la ciudad con sus helicópteros que usulamente lo utiliza para hacer tours alrededor de la Ciudad de México.

Lo acusan de aprovecharse de la situación

A través de redes sociales una usuario denunció que el locutor no apoyaba a ninguna persona y que por el contrario se estaba aprovechando de la grave situación que enfrente el puerto tras el embate de "Otis".

La usuaria, identificada con el nombre de "Mabohnsack", expuso que su madre, una adulta mayor, no había encontrado todavía el modo de poder salir del puerto de Acapulco, por lo que al enterarse de que Macías estaba viajando a Acapulco para trasladar a viajeros a Cuernavaca y la Ciudad de México, se puso en contacto con el lucutor, sin embargo, se llevó la sorpresa de que estaba cobrando una cantidad de dinero excesiva para realizar el viaje, pues "Turry" solicitaba 250 mil pesos, lo que causó su molestia, debido a que se trata de una situación de fuerza mayor y, todas y todos los afectados, perdieron gran parte de su patrimonio durante el desastre natural.

"Mi madre de casi 80 años está atrapada, sin agua ni comida, dos veces han intentado pasar hacia donde vive y no se ha podido. Me dijeron que tú podías ayudarme a llegar a Acapulco para poder sacar a mi mamá y no sabes lo feliz (e ingenua) que fui. Me dijeron que estabas apoyando con tu negocio de helicópteros y cuando alguien dice “apoyando” realmente creí que lo hacías de corazón pero, cobrar 250 mil pesos por viaje? Wow, mega altruista. Yo entiendo que hay que considerar gastos del transporte pero, ¿250 mil pesos?, me duele saber que la gente está lucrando con la desesperación de los demás. Hoy más que nunca deberíamos estar unidos y apoyarnos de la manera que podemos… ¡Suerte con tu negocio!", escribió la joven.

Otros usuarios le solicitan que en la misma publicación aclare que los viajes tendrán un costo, pues de esa manera podrán buscar la manera de costearlo o pensar en otras alternativas que se ajusten a sus oportunidades.

Normalmente, el también piloto promociona su servicio de helicópteros como un atractivo turístico al que recurrir en al Ciudad de México, pues en los videos que publica, tanto en la cuenta oficial de su empresa de viajes, conocida como "Helistar", como en su perfil personal, cuenta que son viajes planeados para poder disfrutar de las vistas que ofrecen los lugares más emblemáticas de la capital, del mismo modo que destaca que un viaje en uno de sus helicópteros podría funcionar para realizar una propuesta de matrimonio.

No queda claro si los 250 mil pesos que la usuaria de Instagram indica que Macías está pidiendo por llevar a cabo viajes a Acapulco, es el mismo monto que los viajes para recorre la CDMX en helicóptero, pues el locutor no se ha pronunciado con respecto al comentario de Mabohnsack, en cambio, continua compartiendo en historias de la actividad laboral que ha tenido desde que emprendió viajes al puerto, pues también ha trasladado víveres para entregar a las y los damnificados de la región.