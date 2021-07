Acusan a familia de homicidio por error en acta de abuelita fallecida

ECATEPEC, Estado de México.- La familia González Vázquez ha sido acusada de homicidio culposo, luego de que la abuelita de la familia muriera el pasado 22 de junio, no ha podido ser enterrada, ni cremada por supuestos errores en su acta de nacimiento.

Familiares de Doña Rufina buscan denunciar a la funeraria, acusando que les brindó un "pésimo servicio". La abuelita de la familia murió hace siete días y aún no pueden despedirla como merece.

Jazmín, nieta de la finada, reveló que la funeraria negó tener el cuerpo de su abuela y sostuvo que la empresa acusó a la familia de homicidio. En tanto, el abogado de la familia, Francisco Corsantez, contó que han habido muchas irregularidades en su servicio.

Si presentaba errores el acta de nacimiento, la funeraria hubiera informado a la familia para que hiciera lo correspondiente para subsanar el problema y por el contrario trasladó el cuerpo incluso en dos ocasiones”.

La funeraria alega que no existe la fecha que aparece en el acta de nacimiento de Rufina Refugio, pues aparece que nació el 29 de febrero de 1933, sin embargo, no fue un año bisiesto y por ende no se puede expedir el certificado por parte de un juez, para darle sepultura a la mujer.

Luego de que familia fuera remitida a Semefo de la alcaldía Iztacalco, donde además, cuenta el abogado que se le abrió investigación por homicidio culposo contra la familia.

"Es inaudito, es increíble", señala el abogado.

¿Qué hará la familia?

La familia de la abuelita deberá solicitar la corrección del acta de nacimiento, emitida en el estado de Guerrero, para ahora sí poder solicitar que le sea devuelto el cuerpo de Rufina, que se mantiene en refrigeración, y así por fin poder realizar el sepelio.

Además no han descartado presentar una queja ante Derechos Humanos o iniciar una denuncia contra la funeraria.