Acusan a chofer de Cabify de intentar dormir a usuarias con formol

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos amigas solicitaron el servicio de transporte privado Cabify al salir de una reunión el pasado sábado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, cuando percibieron un olor extraño a bordo del automóvil.

Las jóvenes detectaron que el olor provenía del aire acondicionado del vehículo, y que todas las ventanas estaban cerradas, menos la del conductor, quien fue identificado como Iván “N.”, chofer de un Volkswagen Vento.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Karla, una de las chicas, narró en una entrevista para Milenio que al detectar el olor y darse cuenta que su amiga también lo percibía, le hizo señas para bajar las ventanas de la parte de atrás del vehículo. También comenta que por el aroma sintieron picor en los ojos, nariz y garganta.

Nunca dudó que se trataría un secuestro y que tal vez ya no volverían a casa. “Sí, un secuestro completamente y por ser dos chicas que igual y no regresábamos. Pensé que era un secuestro y que nos iba a dormir", añadió.

Cuando llegaron a su destino, las jóvenes realizaron el reporte al 911 y a la empresa, quienes al investigar al conductor y al vehículo, decidieron darlos de baja por presentar irregularidades.

“En Cabify nos dijeron que iban a investigar al conductor y que cualquier cosa nos iban a notificar por correo. Nos dijeron que efectivamente el automóvil presentaba irregularidades y después me marcaron y que se haría una investigación mayor, pero que no me podían proporcionar más datos hasta que se iniciaran las averiguaciones”.

Sin embargo, para Karla la situación se ha vuelto mayor, ya que al exponer su caso en redes comenzó a recibir comentarios altisonantes y amenazas de muerte. Añade que no conoce a las personas que le han mandado este tipo de mensajes.

“Es muy fuerte y triste. Entiendes que cuando una mujer se atreve a levantar la voz por una situación abuso, o que se sintió vulnerable somos tachadas de dramáticas, de exageradas, de mentirosas y esta no fue la excepción”.



Con información de Milenio