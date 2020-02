Acusan a Karime Macías de desviar más de 228 mdp del DIF

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de 26 empresas factureras, Karime Macías desvió 228 millones 057 mil 595 pesos del DIF-Veracruz durante su gestión como directora del organismo en el Gobierno de su esposo Javier Duarte.



Lo anterior fue detectado por la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).



Hasta ahora, Macías --quien se encuentra en el Reino Unido en libertad condicional-- no había sido denunciada por la autoridad hacendaria federal.



Sólo la Fiscalía de Veracruz presentó una denuncia en su contra por un presunto fraude de 112 millones de pesos cometido mediante seis empresas fantasma, con base en la cual se solicitó su aprehensión y su extradición del Reino Unido.

Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que la nueva denuncia, que duplica el monto desviado, podría reforzar el caso judicial contra Macías, quien en noviembre de este año enfrentará su audiencia de juicio de extradición en el país europeo."Hemos visto un tema de posible corrupción política, lo denunciaremos, porque hay empresas fachada que fueron contratadas por parte del DIF estatal en la época de Javier Duarte, y es un hecho que no había sido denunciado por parte de la UIF, por tanto, no solamente se ha entregado la información a diversas instancias, sino que presentaremos la denuncia para efectos de que pueda servir para todo el proceso que existe en torno a Karime Macías", dijo Nieto a REFORMA.La denuncia de la Fiscalía de Veracruz señalaba que, por órdenes directas de Macías, el DIF estatal simuló contratos por 112 millones de pesos con seis empresas, enlistadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como "factureras".Sin embargo, la UIF detectó que los desvíos de recursos son más cuantiosos --ascienden a más de 228 millones de pesos-- y fueron operados a través de otras 20 empresas, para un total de 26, todas ellas identificadas como parte de la amplia red de la "estafa maestra".Según la denuncia de la UIF, 165.4 millones de pesos fueron triangulados y desviados a través de las 20 empresas factureras que no habían sido incluidas por la FGE-Veracruz en su denuncia original contra Macías.

*El SAT no la ha catalogado como fantasma



Compañía

Pefraco $21,730,151

Comergut $19,046,581

Comercializadora Aracon $17,401,740

Marvercarr $16,135,592

Solución Legarc* $15,552,892

Maedason Negocios $10,000,000

Grupo Balcano $9,895,286

Anzara $9,720,867

Centro de Recursos de Negocios Cerene $8,872,707

Ravsan Servicios Múltiples $8,409,205

Carrirey $8,182,160

Mogarver $7,478,122

Heranza Imperio $7,435,310

Comersil $7,411,114

Comecializadora Monmar $7,365,962

Merca Carrey $6,847,851

Tecnologías SAE & Cruz $6,449,600

Distribuidora Estratégica Crucial* $6,004,624

Comercializadora Pagoli* $5,774,244

Comercializadora Comerprod $5,301,705

Grupo Comergo $5,000,000

Intermediadora Global del Golfo* $5,000,000

Kasablan* $5,000,000

Abastecedora Romcru $3,963,876

Comercializadora Dagu $2,832,306

Alternativa de Negocios Alnego* $1,245,700



Total 228,057,595