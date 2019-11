Acusan a Director de Conafe por violencia laboral

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex trabajadora del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Rosa Aguilar, anunció que este jueves presentará una denuncia penal en contra de Cuauhtémoc Sánchez Osio, director del organismo, ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

Ante las declaraciones emitidas por Sánchez Osio al medio Excélsior, en donde negó que haya ejercido violencia laboral contra Rosa o cualquier otro empleado del organismo, otros ex trabajadores de Conafe, señalaron al funcionario de violento durante una conferencia de prensa.

No importa si somos hombres o mujeres, somos seres humanos, la violencia no tiene género. La violencia no tiene justificación”, dijo Rosa Aguilar.

“No tengo ninguna necesidad de mentir, ni de exponer mi imagen públicamente dando a conocer una historia, no engaño a nadie y lo he dicho en otras ocasiones, fui víctima de violencia laboral por parte del director general Cuauhtémoc Sánchez”, recalcó.



Por su parte, la Conafe compartió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en que señaló que Sánchez Osio no cuenta con redes sociales personales y que procederán en denunciar a toda persona que haga mal uso o usurpación de su identidad ante las autoridades.





Con información de Excélsior