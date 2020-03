Acusan a Alexandro Struck Azcárraga, nieto del dueño de Grupo Fórmula, de golpear a mujer

CIUDAD DE MÉXICO.-El nieto del dueño de Grupo Fórmula fue acusado de golpear a una mujer, revela Aristegui Noticias.

En redes sociales circularon fotos en la que señalan a Alexandro Struck Azcárraga, nieto de Rogerio Azcárraga Vidaurreta, de maltrato.

Ante esto, Adela Micha dijo que el joven ya fue sacado del país.

Yo he estado en contacto con esta joven, está descompuesta, está desencajada evidentemente… los padres no permitan que su hijo pase impunemente por esto y si hay que tratarlo pues que se trate, no es un arreglo entre particulares“, comentó.

La conductora indicó que la joven tuvo una relación con Alexandro.

“La ahorcó, se ven las marcas de ahorcamiento… mis hijos conocen tanto a él como a ella, son jóvenes, ex alumnos de la escuela donde estudiaron mis hijos y a través de ellos estoy tratando de llegar a ella, para ver si ella quiere hablar, está atemorizadísima, porque al parecer él es nieto de un empresario prominente en este país, dueño de medios de comunicación, y que está siendo brutalmente amenazada, sé que ella presentó una denuncia pero a partir de que presentó la denuncia la amenazaron de muerte, vamos, ya hubo un intento de asesinato, y según me cuentan, el joven, no sé ni cómo catalogarlo, un animal, una bestia, un asesino en potencia, ya lo sacaron del país”.