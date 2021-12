Acusación contra Six Flags por presunta homofobia llega hasta autoridades de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la denuncia por caso de discriminación en el parque de diversiones Six Flags que realizaron dos personas por hechos presuntamente homofóbicos, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) informó que abrió un expediente de queja, y que la reparación del daño podría traducirse a una disculpa pública, cursos de sensibilización a todo su personal, así como la revisión de su normativa.

El miércoles, mediante un video, se dio a conocer que un supuesto director del parque de diversiones argumentó a una pareja de la comunidad LGBTQ+ que está prohibido besarse en público. "Es una regla, no la puse yo, es de la organización primero que nada, no es a contentillo, es la organización que dice, la tenemos que respetar", les dijo.



En una tarjeta informativa, Copred indicó que el asunto se atenderá en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX, con el objetivo de buscar la reparación a las víctimas, así como medidas de no repetición.

"Esto podría traducirse en diversas acciones, siempre en acuerdo con las víctimas, como disculpa pública, cursos de sensibilización a todo su personal, así como la revisión de su normativa, para que se ajuste a los principios y estándares legales de derechos humanos en esta Ciudad".

Agregó que Copred privilegia los procesos de justicia restaurativa en todos los casos de discriminación que atiende permanente y cotidianamente, "de tal manera que no solo se reconozca y repare un hecho discriminatorio, sino que se generen compromisos y acciones para lograr transformaciones significativas que contribuyan a un cambio cultural".

Acusan a Six Flags de homofobia y discriminación contra pareja LGBT

A través de redes sociales un usuario denunció que el parque de diversiones Six Flags México discriminó a sus amigos por besarse en público dentro de las instalaciones.

El acompañante de los afectados compartió un video en el que se observa cómo un hombre, quien se presentó como director del parque de diversiones, argumentó que "es una regla”.

“No la puse yo, es de la organización primero que nada, no es a contentillo, es la organización que dice, la tenemos que respetar", se escucha decir al trabajador de Six Flags.

"Revisamos el reglamento con él y no aparece ese inciso”, detalló el usuario de Twitter que hizo pública la denuncia.

“Lo que sí dice es que ‘no se puede tener actos que atenten contra la moral’ de acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares ‘seguros para la comunidad’”, explicó.

De acuerdo con el joven, trabajadores de Six Flags los amenazaron con sacarlos del parque de diversiones.

"Además nos señalaron, sacaron de la fila y amenazaron con sacarnos del parque por no cumplir el reglamento de ‘ambiente familiar’. Por lo menos 10 parejas en la misma zona estaban besándose pero ellos no fueron señalados ni amedrentados", agregó.