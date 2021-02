Acusa escritora amenazas tras señalar a Salgado Macedonio por acoso

CHILPANCIGO, Guerrero.- Tras acusar de acoso al político morenista Félix Salgado Macedonio, la escritora Marxitania Ortega (Acapulco, Guerrero, 1978) informó que desde el miércoles ha recibido amenazas.



“Quiero comentarles que desde ayer he recibido amenazas, a través del Messenger de esta red social. No son ya los mensajes descalificativos de días atrás, sino amenazas a mi seguridad y la de mi familia, desde cuentas que me parecen evidentemente falsas. No me amedrentan las amenazas, mucho menos viniendo de cobardes que no dan la cara. La violencia y el acoso debe denunciarse, venga de donde venga”, dijo la escritora a través de su cuenta de Facebook.



El pasado 13 de enero, la autora del libro “Guerra de guerrillas”, que fue publicado por la editorial Jus, Libreros y Editores, en 2014, relató que en cuatro ocasiones se ha encontrado con Salgado Macedonio, una de esas veces fue durante la presentación de su novela, en el Centro Cultural Acapulco.



“Estaba ebrio y cuando se acercó a mi lo hizo de la peor manera, lasciva, con un abrazo impropio, por decir lo menos. ¿Saben ustedes qué se siente en momentos así? Mucho asco”, señaló la escritora.

Aquella experiencia fue descrita por la escritora como un momento que “rebasa la incomodidad. Se experimenta mucha rabia de que alguien se sienta con el derecho de tocar el cuerpo de una de esa manera. Me lo hizo a mi, en un evento público, mi evento, en una posición de poder. Vi hacérselo a otra mujer, años antes, amiga mía, cuando fue presidente municipal. Lo pongo aquí porque eso por supuesto que me dan razones para no dudar en las mujeres que lo acusan de violación”.



La licenciada en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) en 2013, aseguró que no es menor el asunto porque Guerrero es un estado donde los feminicidios son cotidianos y en donde la violencia está normalizada.



La escritora, que es hija de Rogelio Ortega, quien fuera gobernador interino de Guerrero a la salida de Ángel Aguirre, aseguró en su cuenta de Facebook que Félix es un personaje, como todos los políticos, “se construyen un personaje, en este caso, carismático y popular, pero también es una persona”.