Acusa AMLO "atentado a la democracia”, del INE en decisión contra Macedonio y Morón

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un "atentado contra la democracia" la ratificación del INE de cancelar el registro como candidatos a gobernador de Félix Salgado, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, ambos del partido Morena.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que se debe respetar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se les imponga una sanción, pero no quitarles el derecho de participar en los comicios.

"Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se había hecho una cosa así, si estamos dando los pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije: es un atentado a la democracia".

Pide AMLO que sea el pueblo quien califique a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón y dice que negarles el registro en el INE es "atentado a la democracia". Dice que espera que el TEPJF "resuelva bien este asunto" y hace llamado a que las manifestaciones sean pacíficas. pic.twitter.com/0nVykqUj05 — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 14, 2021

El mandatario cuestionó el porqué impedir que sea el pueblo el que decida si son malos ciudadanos, "¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos?", dijo.

"Yo entiendo que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuándo la verdad es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia".

"Entonces ojalá el Tribunal resuelva bien este asunto y respetar ya esa instancia, lo que decidan y lo mismo, que haya debate pero no insultos, no violencia, todo de manera pacífica. Tener confianza no tanto a los que representan las instituciones sino al pueblo, si no se pueden cometer justicia si atropellos es porque el pueblo está muy consciente, muy avivado, como nunca".