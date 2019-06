Acuerdo con Trump y EU afectaría presupuesto en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que en la Cámara de Diputados están dispuestos a hacer reasignaciones en el Presupuesto para costear la ayuda a los migrantes y cumplir con los acuerdos pactados con Estados Unidos.

“En caso de que el Gobierno así lo requiera, nosotros estaríamos apoyando una posible redistribución, una reasignación del gasto para poder cumplir los objetivos que se plantearon en el acuerdo migratorio con los Estados Unidos, pero ya hoy el presidente de la República aclaraba que hay recursos suficientes para cumplir con esos compromisos”, dijo Mario Delgado.

Detalló que aún no se sabe de dónde vendría las reasignaciones, ni de qué tamaño serían.

“Hay que esperar a ver si hay una propuesta del Gobierno; hoy ya el presidente de la República habló sobre el tema y dijo que sí hay los recursos para cumplir con esos compromisos”, agregó.

Explicó que primero tendría que venir una solicitud del gobierno federal y en la Cámara de Diputados estarían dispuestos a apoyar al titular del Ejecutivo.

“¿De qué tamaño sería? Pues no lo sabemos, por eso hay que esperar a ver si el Gobierno hace algún tipo de planteamiento en ese sentido. Lo que yo he dicho es que tenemos la disposición hacer esa reasignación, obviamente si no conocemos monto ni tiempos, ahorita es muy aventurado que yo les diga de dónde saldría”, definió.

Explicó que en un primer cálculo, seguramente los gobiernos estatales, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Salud, entre otros, van a necesitar más recursos.

“Hoy ya el presidente de la República presentó el equipo que le va a dar seguimiento a estas tareas, a estos compromisos y yo creo que en los próximos días sabremos si hay alguna necesidad presupuestal o no”, dijo.