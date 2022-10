Activistas LGBT en Ciudad de México exigen al gobierno la vacuna para la viruela del mono

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, activistas de la comunidad LGBT protestaron frente a las instalaciones del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), en la Ciudad de México, por la inacción de las autoridades ante la viruela del mono, al mismo tiempo que exigieron la llegada de vacunas al país.

No nos han dado respuesta clara, tenemos que obligarlos a que den la cara, a que den una respuesta a nuestra exigencia", dijo el director de la asociación VIHve Libre, Alaín Pinzón, al medio Efe.

El activista expuso que arribaron para realizar pintadas y a bloquear la calle con el fin de exigir que saliese alguna autoridad para informar sobre la vacunación contra la viruela símica, ya que, señaló, desde el primer caso la información jamás ha sido compartida abiertamente por las autoridades sanitarias de México.

Al corte del 17 de octubre, se confirmó que hay 2 mil 468 casos de viruela símica en las 32 entidades territoriales de México, sin ningún fallecimiento, según la Secretaría de Salud.

Además, fueron identificadas 4 mil 130 personas que cumplen con la definición operacional de caso probable, de ellos 2 mil 468 están confirmados, 318 en estudio y mil 344 descartados mediante prueba de laboratorio.

Pinzón explicó que el nivel de desatención y desconocimiento por parte de autoridades sanitarias es tal que, incluso, han recibido la recomendación de que, para prevenir contagios, laven sus juguetes sexuales con cloro (lejía).

Ese es el nivel, imagina, por eso estamos cerrando una calle", dijo el activista, quien aseguró que no van a parar de protestar y de cerrar calles hasta que haya información sobre cuándo va a iniciar la vacunación en México.

No hay atención, están subdiagnosticando, no están dando recetas para tratar las lesiones, no estamos teniendo antivirales", concluyó el activista.