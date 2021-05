Actividad petrolera puede desarrollarse en armonía con la naturaleza: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a las críticas de gobiernos y de organizaciones ambientalistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que la actividad petrolera puede desarrollarse en armonía con la naturaleza.

En un video subido a sus redes sociales y mostrando las lagunas de El Bellote, en Paraíso, Tabasco, el titular del Ejecutivo federal informó que se dirigía a la refinería de Dos Bocas a supervisar los trabajos de construcción en su gira de trabajo privada por su entidad natal.

“En Paraíso, Tabasco, estamos demostrando que la actividad petrolera puede desarrollarse en armonía con la naturaleza.

“Estoy llegando a El Bellote, este es el municipio de Paraíso. ¿A poco no hace honor a su nombre este paisaje? ¿Qué no es un paraíso? Esto es Tabasco y no es como lo pintan. Esta es mi tierra, mi agua. Vamos a la refinería de Dos Bocas. Trabajar así, además de ser un deber, es un placer. Un saludo”, comentó.