Aclara AMLO que guardias de Evo Morales son de la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO.- Los elementos del extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) que cuidan al ex presidente de Bolivia Evo Morales, pertenecen ahora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aclaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se fueron a la Secretaría de la Defensa todos y cuando se necesita, como ya son miembros activos de la Defensa, ya pertenecían a las fuerzas armadas, pero estaban como comisionados formando el Estado Mayor Presidencial, ahora regresan cuando se requiere de algo como la protección del presidente de Bolivia”, dijo.

Ayer se dio a conocer una fotografía en la que se advierte que uno de los guardias de seguridad de Evo Morales pertenecía al EMP y cuidaba de la protección del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

“Si este personaje cuidaba al ex Presidente (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón, (Enrique) Peña, sí puede ser, nada más que ahora tiene otra función. No sé si haya algo de extraño en esto, no lo veo porque al desaparecer el Estado Mayor no significó liquidar a estos oficiales, sino fueron trasladados a la Secretaría de la Defensa”, explicó.

López Obrador precisó que él dio la instrucción de que la Sedena se hiciera cargo de la protección del ex presidente Evo Morales, debido a que en Bolivia el ex mandatario corrió “mucho riesgo”.

“No queremos nosotros alarmar, pero la situación en que estaba en Bolivia, era una situación de mucho riesgo”, informó.

El mandatario recordó que al ex presidente Peña Nieto lo cuidaban ocho mil elementos.

“Era un exceso, una extravagancia, no creo que cuiden al presidente (Donald) Trump tantos elementos; ocho mil elementos que ganaban más que los soldados, los marinos, los policías, un cuerpo de élite”, dijo.