"Aceptábamos apoyos que pudiera haber" antes de que Morena fuera partido: Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional sobre video de Pío

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, ante la pregunta de la periodista Carmen Aristegui en su noticiero digital sobre el video difundido ayer por Carlos Loret de Mola donde se observa a Pío López Obrador y a David León Romero recibiendo dinero en efectivo en 2015, Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador buscaron recursos en el periodo del llamado "Gobierno legítimo".

Cabe recordar que en el momento de la grabación León Romero fungía como asesor externo de comunicación social de Manuel Velasco Coello, cuando éste fue gobernador de Chiapas (2012-2018). Respecto a Pío López Obrador, es uno de los fundadores de Regeneración Nacional y fue operador político en esa entidad.

Por lo que, Luján Uranga indicó que "En 2007, después del fraude electoral de 2006 [donde se proclamó ganador a Felipe Calderón Hinojosa para la presidencia de la República], varios miembros del 'Gobierno legítimo', una figura que entonces se acuño y del movimiento por la democracia, de resistencia civil pacífica nos fuimos a los estados a construir el movimiento. A mí, por ejemplo, me tocó ir a Chihuahua varios años pasé por allá y en caso de Pío a él le toco estar en Chiapas. Este movimiento que no tenía ni estructura ni recursos ni nada por el estilo, partió de cero. Lo que hicimos fue irnos apoyando en la gente que participó en la lucha en contra del desafuero. También en los que se fueron sumando para luchar por la democracia en contra del fraude electoral de 2006", expuso.

La dirigente morenista aseguró que en ese periodo simpatizantes y militantes se movilizaron a las entidades con el objetivo de fortalecer su movimiento político, llevando a cabo acciones para recaudar apoyos económicos como: rifas, venta de pozole, donaciones, entre otros.

Abundó:

Hicimos muchas actividades para hacer fondos y podernos mover. En el caso de Chihuahua, hay toda una experiencia de militantes, de simpatizantes, de compañeros y compañeras que a partir de rifas, de vender pozole, etcétera, donaciones, pudimos mantener el movimiento y desarrollar el trabajo que había que hacer. Finalmente, redundó en 2014 con el logro del registro como partido político nacional".

Respecto a Morena el 9 de julio de 2014 el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la resolución que le otorgó su registro como partido político nacional, el cual tendría efectos constitutivos a partir del 1 de agosto de 2014.

"Hay que decir que en aquel entonces no eramos partido político y no teníamos las limitaciones ni los requisitos que hoy tienen los partidos para justificar sus ingresos ni gastos. En aquel entonces como movimiento nos movíamos como podíamos y aceptábamos los aportes o apoyos que pudiera haber para solventar los gastos modestos de movilización y estadía en los diferentes municipios, [ya que] se trataba de construir el movimiento en todos los municipios. A mi si me preguntan por mi experiencia personal y lo que conozco de varios dirigentes y encargados que estaban en los estados pues es lo que hicimos. No teníamos apoyo institucional de ningún tipo, no eramos partido político, no teníamos recursos como los teníamos ahora que somos partido", detalló en el medio de la también conductora de CNN.

En cuanto al "timing" en que se da a conocer el video Luján Uranga señaló que "en esta coyuntura tan importante políticamente hablando que tiene implicaciones como la captura de Lozoya, las presuntas declaraciones que está haciendo que implican a personeros del antiguo régimen, ¿por qué precisamente en esta coyuntura salió [el video] y no en su momento 2015? Obviamente tiene un sesgo político y como se ha dicho que se investigue, si hay algún delito de por medio y será la autoridad que tendrá que decidir qué y cómo".

Asimismo, en la conferencia matutina de este 21 de agosto, el actual titular del Ejecutivo habló sobre el financiamiento popular a Morena en proceso a constituirse como partido político

“Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos que la gente era la que apoyaba básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”, manifestó.

López Obrador aseguró que el dinero que entregó David León a su hermano, es una acción similar a la ocurrida en el movimiento de la Revolución Mexicana y no provenía de Velasco Coello. Las grabaciones, agregó, son de 2015 y no de la elección presidencial de 2018.

En aquella época el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no ganó ni un distrito y sólo obtuvo un municipio en Chiapas, precisó. “Estos recursos, como se habla en el video, se utilizaba para la gasolina, el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y como él mismo lo afirma, David León contribuía consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos”, finalizó.

Para ver la entrevista completa de Carmen Aristegui a Bertha Luján, de click aquí, a partir del minuto 19.