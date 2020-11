Abuelita hipertensa de 97 años vence al Covid-19

MONTERREY, Nuevo León.- Una abuelita de 97 años con hipertensión, logró vencer al Covid-19, gracias a su fortaleza y al trabajo multidisciplinario del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Unidad Médica Santa Cecilia.

La paciente identificada como Leonor, ingresó el pasado 5 de noviembre al hospital del IMSS Santa Cecilia en Monterrey, considerándose de alto riesgo por las complicaciones que pudiera tener por hipertensión arterial y su edad avanzada.

El Equipo de Respuesta Covid-19 del Hospital Santa Cecilia, le hizo una valoración geriátrica integral con ajuste de medicación, oxígeno, terapia, ejercicios respiratorios y movilización temprana, acorde a las necesidades y a la edad de la paciente.

Durante el tiempo que se mantuvo internada, el personal de salud la mantuvo en vigilancia estrecha de parámetros respiratorios y hemodinámicos, antibióticos, lo que permitió una evolución favorable.

La respuesta que presentó el organismo de Leonor ante este tratamiento, logró que le retiraran el oxígeno suplementario fuera dada de alta.

Antes de partir del hospital donde permaneció por casi tres semanas, agradeció la atención que le brindó el personal de salud y externó sentirse contenta de regresar a su casa.

Tantas gracias a todos y a todas, me voy muy contenta con todos sus servicios, todos me vieron muy bien. Todo lo que hacen es mucho sacrificio por los enfermos, que Dios se los pague, subrayó.

La paciente aseguró no saber cuál podría ser el secreto para vivir muchos años, pero pese a tener una pierna adolorida por una cirugía, sigue activa.