Abril Pérez: Cesan a jueces que dejaron libre a su esposo, señalado por feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó cesar a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, quienes dejaron en libertad a Juan Carlos García, quien es sospechoso de ser el autor intelectual del homicidio de su esposa Abril Pérez Sagaón.



“Los asesinos materiales están detenidos, falta todavía la detención del presunto asesino (intelectual), que está ya con orden de aprehensión y bajo vigilancia de la Interpol, pero el día de hoy se cesa a estos dos jueces que no tuvieron la perspectiva de género, que no reconocieron que Abril estaba en riesgo y esto es algo fundamental”, expuso.

Sheinbaum comentó que esta decisión habla de la coordinación, de la visión y la perspectiva que se ha querido impulsar en la Ciudad de México desde el inicio de su administración y reconoció al Consejo de la judicatura.



“Así que esto va construyendo una ciudad de justicia hacia las mujeres y va también enviando un mensaje: de que, aquí la Fiscalía, el gobierno de la Ciudad, el Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con el marco de justicia hacia las mujeres tiene que cumplirse y si no, tiene que sentenciarse”, declaró.



Recordó que el magistrado Héctor Jiménez López, quien estuvo involucrado en este caso, tampoco fue ratificado.



“Este es un triunfo al final del movimiento de las mujeres en la Ciudad de México”, dijo.



El 25 de noviembre de 2019, Abril Pérez fue víctima de feminicidio tras recibir disparos de armas de fuego por dos personas que circulaban en una motocicleta. En enero de 2019, ella denunció que su esposo Juan Carlos intentó asesinarla.



Aunque la Procuraduría General de Justicia capitalina obtuvo una orden de aprehensión contra Juan Carlos García por el delito de feminicidio en grado de tentativa, el juez de control, Federico Mosco, determinó dejarlo en libertad 50 días después al indicar que se trataba de violencia familiar y no tentativa de feminicidio.



Aunque el Ministerio Público apeló la resolución, Federico Mosco sólo determinó que Juan Carlos García no se acercará a la víctima y a su hijo menor, además de no salir del país.