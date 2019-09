Abogados de Cipriano Charrez denuncian irregularidades en caso

PACHUCA, Hidalgo.- La defensa del diputado desaforado Cipriano Charrez Pedraza, encabezada por Martín Acevedo Hernández, argumentaron una serie de inconsistencias en la detención y proceso que se sigue en contra de su defendido, a quien dijeron se le ha violado el debido proceso y calificaron la detención, como un asunto de persecución política.



Cipriano Charrez fue detenido el viernes pasado en la Ciudad de México acusado del delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa, en contra de su hermano el alcalde de Ixmiquilpan, Pascual Charrez.

El despacho Acevedo y Asociados, que mantiene la defensa del político ixmiquilpense, había citado a conferencia de prensa en los Juzgados Penales de Control, la cual fue transferida a su despacho, luego de que se anunciara una manifestación en la que señalaron no sabían si era en favor o en contra de su defendido.

Sobre esta detención, argumentaron una serie de anomalías “sabemos de los casos de persecución política, del modus operandi de esta forma de hacer estas detenciones y lo que pasa en estos casos es la violación a los derechos fundamentales”, indicó el abogado Ulises Hernández.Los integrantes de este despacho argumentaron que entre las irregularidades que han detectados es que la orden de aprehensión se liberó el 9 de septiembre, y partir de esa fecha la Procuraduría de Justicia tuvo dos oportunidades de hacer la detención, la cual no realizó, la pregunta es porqué.Indicaron que una de ellas fue durante el operativo que ejecutaron con más de un centenar de elementos en el Centro Médico 16 de agosto, donde Cipriano Charrez era atendido de un cuadro de salmonela el día 17 y una ocasión más en que pudo haber sido detenido fue el 11 de septiembre, en que acudió a los juzgados a solicitar el expediente sobre la causa penal 285/2019 por el delito de homicidio culposo y omisión de auxilio en el accidente ocurrido en octubre del año pasado.Además de la serie de arbitrariedades que hubo en la detención, entre ellas que no se le dio a conocer el delito por el que era detenido, tampoco la mostraron orden de aprehensión, no se puso a disposición inmediata del juez de control ni se le permitió una llamada a sus familiares. Al despacho se pudo comunicar entre ocho y nueve de la noche y la detención fue a las tres de la tarde.Durante esta conferencia estuvo presente el delegado de la comunidad de Orizabita, Julio César Salvador, quien dijo que por primera vez hablaría sobre lo que realmente ocurrió el día en que presuntamente Cipriano intentó asesinar a su hermano Pascual.Explicó que ese día fueron detenidos sus vecinos; cuatro de Orizabita, uno de la localidad de El Nith y uno más de Villa de la Paz, quienes habían acudido a una fiesta y pasaban por la casa de Pascual, ahí se dio la detención y los introdujeron de manera violenta al domicilio del alcalde.Aseveró que fueron golpeados y torturados por lo que pidieron el apoyo de la policía estatal y la Guardia Nacional que no acudieron en su ayuda.Consideró que después de hacer la denuncia de este caso es cómo se decidió “montar” la supuesta agresión.

Señalaron que el día 2 de septiembre a las 6:20 los quejosos interpusieron una denuncia por allanamiento de morada bajo el número 12-2019-12166 y no por intento de homicidio y las 23:05 de ese mismo día interpone Pascual una nueva por allanamiento de morada y lo que resulte y la Procuraduría no suma ambas denuncias como debió ocurrir ya que es el mismo delito, mismo lugar y hechos y víctimas.Otra de la causas que deben de investigarse es la declaración del principal testigo y familiar de Pascual; Arístides Charrez Pérez quien se conoció tiene una orden de aprehensión vigente por la causa penal 415/2015 por el delito violación y al acudir a declarar a la Procuraduría no fue detenido, eso hace sospechar bajo que términos se dio la declaración en contra de Cipriano.También señalaron que este día durante el citatorio para que fueran entrevistados 10 testigos entre ellos Pascual Charrez, Arístides Charrez, peritos y vecinos, ninguno acudió.Así también refirieron que será el miércoles a la una de la tarde en la continuación de la audiencia inicial como se determine la situación jurídica de Cipriano Charrez.