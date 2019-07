Abogado de Lozoya pide declaración de EPN y Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO.- La defensa de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitó formalmente a una juez de amparo que cite a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray para que declaren como testigos en el caso Agronitrogenados.



Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, confirmó a EL UNIVERSAL que este miércoles a las 18:00 horas presentó un escrito en Oficialía de Partes de los juzgados federales para que el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México cite también a Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa Reza, Miguel Messmacher, ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y José Manuel Carrera Panizzo, ex director de PMI Internacional, entre otros.



El abogado explicó que si la juez de amparo acepta su solicitud, deberá citarlos para que se les formule un cuestionario que la defensa de Lozoya Austin pretende utilizar como prueba a su favor en el caso de Agronitrogenados, por el que se le acusa de lavado de dinero.



La juez giraría los citatorios para que yo los interrogue, esto tendría que ser en el local del juzgado de amparo y sólo por el caso de Agronitrogenados. En el caso Fertinal no porque no hay acusación contra nosotros todavía y yo me tengo que limitar a los actos que estammos reclamando en el amparo que es la orden de aprehensión por Agronitrogenados