Abogada Susana Prieto podría ser vinculada a proceso

TAMAULIPAS.- Las próximas horas serán cruciales para la defensa de la abogada Susana Prieto Terrazas, pues se determinará si queda vinculada a proceso por parte de la autoridad judicial, aseguró el Fiscal General de Justicia en Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.

Lo anterior, luego de que la abogada fuese detenida cuando pretendía ingresar a un restaurante en compañía de su hija y esposo en esta frontera.

En este sentido, el Fiscal expresó que se cumplió con la implementaciòn de una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial en el estado por la comisión de cuatro delitos.

"La señora Susana Prieto, a través de la amenaza, la fuerza, la coacción y las amenazas, logró que autoridades o servidores públicos hicieran o no su trabajo, consistentes en las actividades de la junta especial, y eso es en específico el delito contra servidores. Lo hizo mediante amenazas, motín y coacción".

"Manifestó que ante esto, se realizaron las investigaciones correspondientes y se obtuvieron los elementos de prueba, por lo que el juez resuelve la orden de aprehensión misma que le dia de ayer se cumplimentó por medio de elementos de investigación de la fiscalía.

"Ella sabía que había denuncias previas porque algunos empresarios en su momento, fueron a la fiscalía a presentar las denuncias, se hicieron las notificaciones pero por circunstancias que desconocemos, se retiraron algunas denuncias por lo tanto no prosperaron. Me imagino que por la misma presión que ejercía por parte de algunas maquiladoras ya que hay que recordar que muchas empresas en un principio denunciaron privación de la libertad porque los trabajadores que tenían o tienen, no podían salir porque se encontraban rodeados o amotinados".

Comentó que debido a que no se contaba con un domicilio para realizar las notificaciones es que no se realizaron y que en este caso, la abogada no contaba con un amparo.

"No tenemos conocimiento nosotros de eso. Ayer, cuando los elementos le cumplimentan la orden de aprehensión lo hacen cumpliendo los procedimientos, identificándose, entregando una copia y mostrándole la resolución judicial consistente, y ella no mostró ningún amparo. Tengo conocimiento que ella transmitió en redes sociales la detención, está ajustada a derecho, no hay problema, pero no presentó amparo y hasta el momento no tengo conocimiento de que haya un amparo".

Expresó que tuvieron que sacar a la abogada de las instalaciones de la Fiscalía en Matamoros para trasladarla a Ciudad Victoria, por su seguridad.

"Lo que pudiera constituir nuevos delitos ya que ayer la gente estaba afuera de la fiscalía en Matamoros donde agredieron una unidad, la gente apedreó una unidad, se realizó un mitin y esto provoca que por su seguridad, tenga que ser sacada de las instalaciones la señora Susana Prieto y que acudiera personal de la fiscalía".

Explicó que es una acción permitida dentro de las fiscalías para cumplir con la ley al derivarse amotinamiento, consignas y amenazas que se realizaban fuera de las instalaciones.

"Se ve que hay un riesgo y es una obligación como servidores, proteger a los posibles responsables así como a las víctimas y es por eso se opta por mover a la señora Susana Prieto, ese es el motivo principal, la seguridad tanto de servidores públicos como de la misma probable responsable".

Manifestó que el proceso continúa el día de hoy, ahora, en manos de las autoridades judiciales.

"Lo que sigue es desarrollar el término de ley dentro de los órganos jurisdiccionales, ver que el juez resuelva su situación jurídica, ver si se encuentra vinculada a proceso. Ella verá la estrategia legal que desarrollará, por lo que se dará seguimiento al proceso ante la autoridad judicial, puede ser largo o corto depende de las estrategias, eso se va a resolver en las próximas horas, vamos a saber si queda o no vinculada por parte de la autoridad judicial".