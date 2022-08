Abigail Hay Urrutia: "Probaremos que no se quitó la vida, no quiero que jueguen con su cuerpo", declara padre de mujer hallada muerta en prisión

SALINA CRUZ, Oaxaca.- Estresado por no poder sepultar el cuerpo de su hija Abigail H., después de cuatro días de encontrarla sin vida en los separos de la cárcel municipal de Salina Cruz, José Luis Hay Hay espera armado de paciencia los resultados de la segunda necropsia que un equipo interdisciplinario realiza en una funeraria del puerto, con el acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

José Luis se mueve de su casa a la funeraria en un vehículo amarillo auxiliado por sus familiares, se acerca a los peritos y le explican el procedimiento que se realiza a petición de él y sus hijas, quienes se mantienen firmes en no aceptar que Abigail se quitó la vida por su cuenta, pues aseguran que fue asesinada a golpes en la cárcel, por lo que exigen justicia y castigo a los policías que participaron.

Lo hacemos para comprobar que mi hija no se suicidó. Yo no quiero que después de enterrarla me digan eso y den carpetazo, que también me digan que si no estoy contento con el resultado, la desenterremos. No quiero que jueguen con el cuerpo de mi hija, hay que respetarla. Antes de cualquier cosa que se hagan los estudios", expone el padre de la joven en entrevista con EL UNIVERSAL afuera de la funeraria.