Abandonan recién nacido y dejan una carta en Argentina, ¿qué decía?

ARGENTINA.- Abandonan recién nacido y dejan una carta, ¿qué escribieron?

Un recién nacido fue encontrado en una bolsa de tela debajo de un auto; lo halló una mujer que caminaba por la calle y se sorprendió al ver el bulto.

La mujer, que también es madre mencionó que escuchó un llanto y pensó que se trataba de un gato, pero su instinto de madre hizo buscarlo hasta que lo halló debajo de un automóvil.

Al encontrar al bebé vio que había una carta.

En ella pedían cuidar al bebé, cuya madre presuntamente había muerto durante el parto y su padre le había abandonado, quedando bajo custodia de una persona sin hogar.

Además menciona la fecha de nacimiento y pide que cuiden al bebé.

El menor se encuentra ya bajo el cuidado de las autoridades.

La carta decía: Se llama Jesús, su mamá no aguantó el parto y murió, su padre lo abandonó apena (sic) él venía en camino por favor cuídenle bien yo solo soy de la calle no tengo nada para él no quiero que pase ambre (sic) como yo ni frío, nació el 8 de septiembre a las 4:30 am”, citaba la carta.