Abandonan a niña en gasolinera cercana a aeropuerto de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Una menor de 8 años fue abandonada en una gasolinera, ubicada en Santos Dumont y Eje 1 Norte, a unos metros de la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al llamado de un empleado quien reportó que había una niña sola y que estaba llorando.

La menor se encuentra al resguardo de policías capitalinos, quienes valoran la situación de la infante.

Una versión no confirmada refiere que la menor bajó al baño del establecimiento y los padres no se percataron; sin embargo, esto no ha sido confirmado.