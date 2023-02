Abandonan a mono en peligro de extinción en calles de Guadalajara

JALISCO, México.-Como si fuera un animal doméstico, un mono Saraguato, especie en peligro de extinción, fue entregado a un joven vendedor en calles de Guadalajara, Jalisco.

Este ejemplar, de aproximadamente dos meses de edad, fue recibido por un joven identificado como Luis, después de que alguien le diera una caja en la que según estaba un gato.

Alguien le dijo que si quería un gato, le dio una caja y sorpresa que era un mono saraguato”, mencionó Yamile Lotfe, de Salud Animal Zapopan.

Los monos saraguatos tienen su hábitat en selvas de la República Mexicana y es una especie protegida, su compra, venta o traslado es un delito.

“Estos ejemplares no son mascotas, están en peligro de extinción y son fauna nacional. No los compren, no los vendan, es delito y si ves alguno de estos animales haz lo correcto como Luis y llévalo con médicos y biólogos para poderlos regresar no a la naturaleza pero sí un espacio que esté lo más cercano a su hábitat natural”, agregó Yamile.

Por ello, hicieron un llamado a la población a evitar las mal llamadas mascotas exóticas que ponen en riesgo la fauna de México y la libertad de las personas que las adquieren.