ASF descarta mala fe en “mega-error” de cálculo sobre cancelación del NAIM

CIUDAD DE MÉXICO.- David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguró que no hubo mala fe en la estimación sobre el costo de la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco y descartó renunciar a su cargo.

Este jueves en entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el auditor contestó: "Yo te puedo decir que en estos casos habría todo, pero no mala fe. El propio secretario lo dijo al otro día, que él reconocía que no había mala fe.

"Si no hay una causa legal, fundamental, claro que no [renunciar]. Tengo que tener la entereza. Soy un hombre de Estado", agregó.

También recalcó que la ASF no es un órgano político ni tampoco es militante de algún partido: "Obviamente, a nosotros nos afecta el clima político, pero nosotros no tenemos ningún interés partidista ni de mala fe respecto al gobierno ni a otra fuerza política del país".

La Secretaría de Cultura informó que la ASF no ha hecho el requerimiento formal respecto a los 22 señalamientos de tipo administrativo-económico, pero que pese a ello están reuniendo documentación de respaldo para rendir cuentas. https://t.co/xaToJq0Grt — Proceso (@proceso) February 26, 2021

Al ser cuestionado si está dispuesto a renunciar, Colmenares Páramo respondió que no, al no existir alguna causa legal: "No... si no hay una causa legal, fundamental, claro que no".

Por ello, recordó que fue elegido para hacer bien las cosas, "no para hacer politiquerías", ni tratar de dañar a alguna administración.

Tras la descalificación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y su petición de que la Cámara de Diputados investigue el proceso de auditorías "por su deficiencia técnica e intencionalidad política", Colmenares Páramo aseguró que no se puede desacreditar el trabajo de la institución porque "aquí lo que menos hacemos es jugar a intereses o a propósitos políticos".

Expresó que todo puede ser revisado y para nosotros sería muy importante, porque no se puede demeritar el trabajo de toda una institución, de un equipo de trabajo, con una descalificación.

Además, señaló que está dispuesto a que lo auditen y dijo que también los responsables son los Órganos Internos de Control de las dependencias federales por no haber entregado con suficiente tiempo la información requerida.

Adelantó que tiene otras cifras que podrían darse a conocer la próxima semana y que quienes cometieron el error tendrán que tener algún tipo de sanción.

Para que sepan lo que esta pasando con la ASF, es una rémora del PRIAN, dejo impuesto a David Colmenares Páramo hasta el 2026, PRIista de cepa que cuida sus intereses, fue él quien corrió a Muna Dora por investigar la Estafa Maestra de EPN.



Aca lo lo dice Muna Dora de viva voz: pic.twitter.com/3UQbw51zjS — Shion (@ChicShion) February 22, 2021

Renuncia es personal. Por la mañana de este jueves, al ser cuestionado sobre si el titular de la ASF debe renunciar al cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no quiere señalar a nadie, porque no es un asunto personal, pero aclaró que eso lo va a decidir la Cámara de Diputados.

El presidente López Obrador expresó que no cree que en la ASF hayan hecho mal las cuentas, aun así sería lamentable que la ASF hiciera mal las cuentas, "más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores", acusó.

Pese a que la ASF reconoció que estuvieron mal sus proyecciones sobre el costo de la cancelación del NAIM, el Presidente consideró que hubo mala fe y motivación política entendible, porque el pensamiento conservador nunca muere.