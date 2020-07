AMLO y Trudeau hablarán hoy vía telefónica

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Hoy a las 9:30 de la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una llamada telefónica con el Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau.



“Él no pude asistir al encuentro del miércoles, no sé qué vaya a plantearme; nosotros hicimos la invitación a Canadá y decidieron no estar. Vamos a esperar qué me dice el día de hoy”, dijo.