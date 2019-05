AMLO y SNTE buscan que entrega de plazas premie el mérito académico

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador plantearon que la entrega de las plazas magisteriales premie el mérito académico y dé prioridad a los egresados de las escuelas normales.

Al término del encuentro con el presidente realizado en Palacio Nacional, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, detalló que se planteó revisar mecanismos transparentes para el otorgamiento de las plazas en el magisterio.



"Se habló de revisar de manera conjunta procesos transparentes, claros, nítidos; que dejen sin lugar a dudas que se premie el mérito académico, que se escoja a los mejores maestros, dándole prioridad, como lo ha dicho el señor presidente, a las escuelas normales del país", dijo.



También se le expresó a López Obrador la necesidad de modificar lo criterios para el otorgamiento de promociones y que se consideren más aspectos, como la antigüedad.



"Otro de los temas que se planteó es que se modifiquen los criterios para la promoción, que no sea un solo aspecto el que se considere sino también la experiencia, la antigüedad y la labor

en la comunidad de los maestros.



“Hay maestros que han fundado dos o tres escuelas en sus comunidades y no se les reconoce entonces que sean varios los indicadores que se tomen en cuenta para dar una dirección", refirió.

La principal demanda de la organización sindical fue avanzar en el proceso de basificación de "miles" de docentes que aún no cuentan con su plaza base y, por lo mismo, no tienen seguridad social.



Cepeda Salas dijo que el Sindicato no tendría "ningún problema" de sentarse en las mismas mesas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para discutir la integración de las leyes secundarias a la reforma educativa en la que el sindicato plantea tener una participación activa.



"Seremos parte activa en las mesas de trabajo para elaborar las leyes secundarias y ya tenemos propuestas en las tres leyes que están establecidas. Vamos a participar en las mesas. No sé si ellos (la CNTE) acepten sentarse con nosotros, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Realmente lo que nos importa es que en la Cámara de Diputados y Senadores reciban

nuestros planteamientos", apuntó.



La tarde de este miércoles, se reunieron durante más de tres horas en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador con el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, encabezados por su secretario general Alfonso Cepeda Salas, y por los secretarios generales de 55 secciones sindicales de todo el país.



Durante el encuentro, López Obrador le pidió a la organización sindical unidad, no sólo con la CNTE sino con todos los sectores laborales del país para avanzar y terminar con la desigualdad y la pobreza extrema.



"Pidió unidad con todos los sectores, pidió unidad de toda la clase trabajadora y nosotros coincidimos con eso. Sí queremos que realmente haya una cuarta transformación exitosa, (...) entonces si podemos hacerlo todos juntos con el señor presidente, creo que tenemos que cerrar filas y trabajar juntos", mencionó.



"Que somos nosotros, representamos a 2 millones 100 mil de 2 millones 400 mil. El resto lo representan los compañeros de la CNTE, a quienes también nosotros respetamos y a quienes consideramos parte nuestra a pesar de que piensen diferentes y tengan formas de lucha distinta", agregó.



López Obrador habría mostrado su reconocimiento a la "expresión institucional" del SNTE.