CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador y el enviado del Clima de Estados Unidos, John Kerry, hablaron de una inversión de 5 mil millones de dólares para la construcción de tres plantas solares en Sonora.

El mandatario dijo a Grupo Healy que el Plan Sonora se tocó durante su reunión con Kerry la semana pasada, especialmente los avances para la construcción de las tres plantas solares.

Bueno sí hablamos del Plan Sonora y de pues todo lo que tiene que ver con las energías limpias renovables y ya se va avanzando para replicar la planta solar de Peñasco a otros sitios de Sonora, mínimo tres plantas más como la de Peñasco; estamos hablando, es una posibilidad de una inversión de 5 mil millones de dólares. De eso hablamos del señor Kerry”, dijo.

AMLO y Kerry hablaron del Plan Sonora; habrá inversión de 5 mil mdd en tres plantas solares con miras a terminar en 2025. Foto: Captura de pantalla

Litio fue tema de conversación con Kerry

López Obrador agregó que se habló del litio y de las “bondades del futuro que tiene Sonora”.

“Ellos van a tratar de ayudarnos para en caso que se requiera inversión, las tasas de interés sean las más bajas; ellos van a ayudarnos en eso y también aceptaron que toda esta infraestructura pasa a formar parte de la CFE (Comisión Federal de Electricidad); es fortalecer a una empresa pública porque al final de todo desemboca en que no aumente el precio de la Luz”, indicó.

El mandatario precisó que aún están por definirse los sitios en donde se construirán las tres plantas que seguramente no le tocará a su gobierno concluir, pero sí iniciar.

El plan, agregó, incluye el tendido de líneas de transmisión hacia Tijuana Baja California.

“También se están contemplando más de 200 kilómetros de línea de transmisión hacia Tijuana, hacia Baja California, eso está en el programa, pronto vamos a informar. No me va a corresponder a mí terminarla, a lo mejor una primera etapa, dependiendo si se hacen las licitaciones pronto, si se resuelve lo financiero, pero sí me gustaría iniciar porque eso se puede terminar pronto en 2025 lo del Plan Sonora”, indicó.

