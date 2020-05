AMLO vuelve a desmentir que letalidad de México sea la mayor en América Latina

CIUDAD DE MÉXICO (GH). -El Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió de nuevo que la tasa de letalidad de 10.7% dada a conocer el lunes por la Secretaría de Salud, sea la más elevada de América Latina como publicó el diario Reforma.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario se refirió a la nota del diario publicada ayer en primera plana.

Yo dije que no y ellos aseguran que sí…la letalidad es un índice que mide el número de muertos, de fallecimientos de acuerdo con la población de un país, eso es lo que dice el diccionario, por respeto a otros países de América Latina, no los voy a mencionar, pero no es cierto que México tenga primer lugar en América Latina”, dijo.