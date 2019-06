AMLO vivirá en departamento construido por Calderón

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alista las maletas para irse a vivir junto con su hijo menor, Jesús Ernesto, y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a Palacio Nacional.

El mandatario estará residiendo en un departamento que construyó Felipe Calderón cuando fue jefe del Ejecutivo en el sexenio 2006-2012.

López Obrador mencionó hace un par de meses que constataron la existencia de dicha sección en Palacio Nacional.

Incluso, ahondó que durante la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, se quedó a dormir ahí. El departamento está ubicado al interior del recinto.

Sí me he quedado a dormir aquí, se construyó aquí un departamento desde el tiempo de Felipe Calderón y se mantuvo con el Presidente Peña, existe ese departamento y me he quedado a dormir aquí en estos días y es posible que me traslade a vivir”, indicó AMLO.