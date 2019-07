AMLO vivirá en Palacio cuando tenga agenda intensa

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que vivirá en Palacio Nacional cuando sea muy intensa su agenda de trabajo, pero también mantendrá su casa de Tlalpan que actualmente habita con su familia.

"Ayer, por ejemplo, llegué muy tarde, como a las 12 de la noche, les decía que de una jornada intensa. Y ya no me fui a dormir a Tlalpan, me quedé aquí para estar temprano. Pero vamos a seguir manteniendo la casa en Tlalpan para habitarla. Cuando sea muy intenso el trabajo pues vamos a estar aquí, vamos a procurar seguir viviendo de la misma manera, sin que se altere nuestra forma de vida", dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente reiteró que para él vivir en el mismo lugar donde vivió y murió el presidente Benito Juárez es un gran orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad.

El mandatario dijo que no tendrá vacaciones en Julio y Agosto, pues tiene un acuerdo con su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller de terminar de construir las bases para la transformación del país.

"He hablado con Beatriz y hay ese acuerdo. No crean ustedes que es tan fácil ese tipo de negociación, ya ustedes comprenderán. Las compañeras e incluso los compañeros que van a las giras, que dejan sus familias siempre hay reclamos y a veces hasta motines emocionales", bromeó el mandatario.

-"En este ¿hay una mesa de negociación?", se le preguntó a López Obrador.

-"Sí, se va avanzando muy bien, hay diálogo, diálogo, diálogo permanente", dijo.